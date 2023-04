Curso de Libras entrega dicionário para servidores em Arapongas

Da Redação

O investimento total foi de R$ 3.150,00

Lançado oficialmente no mês passado, o projeto “Libras: A comunicação está em suas mãos”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), de Arapongas, com o apoio do curso de Design Gráfico da Universidade Estadual de Londrina (UEL), tem dado passos positivos. Com a proposta de levar ensino inclusivo ao maior número de pessoas - entre servidores, alunos da Rede Municipal e aos trabalhadores do comércio – estes em uma segunda etapa, o curso já iniciado para os funcionários de diversas Secretarias distribuiu na última segunda-feira, 17, os Dicionários Ilustrados da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Ao todo, 40 servidores receberam os exemplares – adquiridos por meio da Semed. Outros 10 dicionários ficarão à disposição da Educação. O investimento total foi de R$ 3.150,00. O ato de entrega ocorreu durante a aula semanal, com a presença do procurador Jurídico, Rafael Cita, secretária da Educação, Cristiane Rossetti, secretário de Administração, Gabriel Esper e a equipe do Centro Municipal Especializado (Cemear). “É satisfatório ver que este projeto tão lindo tem dado cada vez mais certo. Esse envolvimento faz com que a educação dê passos positivos. Um ensino inclusivo de qualidade”, falou Rossetti.

Em agosto, uma nova turma de servidores municipais será formada. As aulas do curso de Libras acontecem as segundas-feiras, no Auditório Municipal (Rua das Garças, 750 – Centro).

Rede Municipal

Ainda conforme o Cemear, na próxima terça-feira, 25, uma solenidade será realizada na Escola Municipal Aleydah Costa Santos Oliveira, Jardim Monte Carlo, para entrega simbólica das apostilas da disciplina de Libras. Além desta, outras três escolas integram o projeto piloto: Escola Dr. Antônio Grassano Jr e Padre Germano Mayer.

Nesta primeira etapa, as atividades envolverão 380 alunos - dos 1º e 2º anos, além de uma turma do 4º ano (que conta com estudantes surdos). A implementação da disciplina será feita de maneira gradativa nem todas as escolas municipais. Já com os estudantes dos 3º, 4º e 5º anos, a partir de 2024. Para a aquisição das apostilas foi investido R$ 10.617,36 – recursos da Secretaria de Educação. Além do material impresso, os estudantes contarão com vídeo-aulas.

