Cursinho Pré-Vestibular Municipal Gratuito; IFPR divulga resultado

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) Campus Avançado Arapongas divulgou o resultado final da lista dos alunos sorteados que irão ingressar no Cursinho Pré-Vestibular Municipal Gratuito – ofertado pela Secretaria Municipal de Educação com a parceria do IFPR de Arapongas. A listagem com os nomes do 40 alunos sorteados pode ser vista através do link.

O sorteio público foi realizado na última semana por meio do IFPR Campus Avançado Arapongas e transmitido através deste link.

CRONOGRAMA:

Matrículas: De 24/07/2023 a 26/07/2023, diretamente na secretaria do IFPR Arapongas, situada na Rua Surucuá-açu, 321, Vila Araponguinha.

DOCUMENTAÇÃO:

- Cédula de Identidade (RG) do candidato ou Registro Nacional de Estrangeiro do candidato (se for o caso), dentro da validade;

- Certidão de Nascimento ou de Casamento, ou cópia simples mediante apresentação do - original, a ser atestada por servidor público do Campus;

- Documento oficial que contenha o número do CPF ou comprovante de situação cadastral do CPF (obtido na página virtual neste link)

- Título de Eleitor (candidatos maiores de 18 anos, exceto indígenas);

- Comprovante de Quitação com o Serviço Militar (candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos e menores de 45 anos, exceto indígenas);

- Histórico Escolar ou certificação de conclusão do Ensino Fundamental (séries finais);

- Comprovante de residência (água, luz ou telefone);

- Foto 3x4 recente e colorida.

- Comprovante de matrícula no Terceiro Ano do Ensino Médio (vagas prioritárias);

- Autorização dos pais ou responsáveis devidamente assinada em formulário que será disponibilizado no ato da matrícula, para candidatos menores de 18 anos;

- Cédula de Identidade (RG) do responsável que assinar a autorização (em caso de menores de 18 anos).

As aulas iniciarão dia 31 de julho.

