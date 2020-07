Cultura em Casa terá mais um Show do "Sextou Big"

Continua após publicidade

Nesta sexta-feira (12) o “Sextou Big”, trará mais uma atração dentro de sua grade, que vem proporcionando shows de música instrumental e interatividade com o público.

Na noite de quinta-feira (11) foi a vez do pessoal do Curso Livre de Teatro (ATUAR), dar o seu recado através da “Quinta de Artes”, com apresentação de expressão e consciência corporal com o professor de teatro Pedro Ziroldo.

O vídeo sugeriu o exercício “Enrolamento”, também conhecido como “Boneca de Mola”, que serve para descomprimir a musculatura e alongar o corpo, proporcionando bem estar físico e psicológico.

Continue prestigiando o projeto Cultura em Casa:

www.arapongas.pr.gov.br

https://www.facebook.com/secle.arapongas/?epa=SEARCH_BOX

https://www.instagram.com/seclearapongas/