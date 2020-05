“Cultura em Casa” segue programação em Arapongas

Após uma bem-sucedida estreia na noite da última sexta-feira, a Secretaria da Cultura informa que nesta semana dará sequência na programação do projeto “Cultura em Casa”, com uma série de atrações com o objetivo de promover o bem-estar da população, no atual cenário de distanciamento e isolamento social.

A estreia teve a performance do trompetista da Big Band de Arapongas Reinaldo Resquetti, através do “Sextou Big”, que começou seu show interpretando a música “Carinhoso” de autoria de Alfredo da Rocha Viana Filho (Pixinguinha), intercalando a apresentação com explicações e curiosidades sobre a origem do trompete.

O “Sextou Big” faz parte da grade de programação do “Cultura em Casa”, que envolve diversos setores da Secretaria da Cultura, com a atribuição de abastecer semanalmente este novo ambiente virtual-cultural, com vídeos sobre literatura, poemas, história e música, entre outros.

Segunda Literária

Nesta segunda-feira, dia 4, é a vez da “Segunda Literária”, que terá indicações literárias, recitais de poemas, fragmentos teatrais e histórias com bonecos e fantoches, através de uma parceria entre a Biblioteca Pública Machado de Assis, Estação Cidadania (antigo CEU das Artes) e Usina do Conhecimento.

