Cultura em Casa apresentou “Teatro de Quinta” com jogos teatrais

O ATUAR – Curso Livre de Teatro e a Escola Municipal de Artes (EMA) apresentaram na noite de ontem o “Teatro de Quinta”, que faz parte da grade de programação do projeto “Cultura em Casa”.

A dinâmica do programa constará de uma série de vídeo-aulas com jogos teatrais, sendo que esta primeira apresentação expôs ao expectador o “jogo do espelho”, com os atores Jusciléia Amaral (ATUAR) e Pedro Ziroldo (EMA).

Sextou Big

Nesta sexta será a segunda apresentação do “Sextou Big”, com o saxofonista da Big Band, Fernando Machado, que estará interpretando algumas músicas e falando sobre as curiosidades e aplicação do instrumento.

