Cultura de Arapongas prepara o II Festival de Artes Cênicas; confira

Da Redação

Encerramendo do I Fetac com o ballet de Londrina (2019)

A Prefeitura Municipal de Arapongas, por meio da Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos (Secle), realiza o II Festival de Artes Cênicas de Arapongas. O evento acontece nos dias 27 de outubro e 03 de novembro, no Cine Teatro Mauá.

Com uma programação repleta de atrações de música, dança, teatro e oficinas artísticas culturais, o Festival promete movimentar a Cidade dos Pássaros. Confira a programação:

Dia 27 de outubro

Diurno

Oficina de Jazz com Tiago Barros com o tema "Uma imersão no termo do jazz e suas vertentes"

Horário: 09h às 12h

Local: Cine Teatro Mauá

Noturno

Espetáculos, danças e teatro

Horário: 19h30

Local: Cine Teatro Mauá





Dia 03 de novembro

Noturno

Espetáculos, danças e teatro

Horário: 19h30

Local: Cine Teatro Mauá





O II FETAC contará com a participação de artistas beneficiados pela Lei Aldir Blanc em Arapongas e terá entrada gratuita.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

