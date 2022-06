Cristiane Rosseti é a nova secretária da Educação de Arapongas

Da Redação

Durante solenidade realizada na tarde desta terça-feira (21), no auditório da Prefeitura, a professora Cristiane Cesaria Pablos Rosseti tomou posse como secretária municipal de Educação de Arapongas. Entre 2019 e 2022, o cargo foi ocupado pelo professor Peta, que faleceu em maio deste ano. Depois, passou interinamente para a professora, Vandrea Cestari Vital.

O evento contou com a presença do prefeito Sérgio Onofre, secretários municipais, do presidente da Câmara, Rubens Franzin Manoel, demais vereadores da base aliada, do chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE), Vladimir Barbosa da Silva, além de secretários municipais, diretoras das escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) e outros convidados,

Cristiane Rosseti pediu aos presentes um minuto de silêncio em homenagem ao amigo e colega de profissão, Peta. É um dia especial. Por isso, fiz questão de reunir todos os representantes das Escolas Municipais e dos CMEI’s. É o início de uma nova jornada. Assim que saí do NRE em Apucarana, havia tomada a decisão de me aposentar. Porém, foi feito o convite pelo prefeito e resolvi aceitar. Assumo um legado deixado pelo saudoso Peta, com quem tive a oportunidade de trabalhar e aprender muito. Sentimos muito a falta dele e queremos dar continuidade no trabalho para uma educação de qualidade. Agradeço a receptividade de todos”, disse a Rosseti. Ela acrescenta que a nova empreitada trará desafios e novas oportunidades, como a melhoria estrutural das instituições de ensino, fortalecimento da área pedagógica, além de diversos outros projetos.

Onofre deu as boas-vindas à nova secretária e reforçou os investimentos para a área da educação. “Temos investido e queremos investir muito mais. A Cristiane fez um bom trabalho enquanto chefe do NRE-Apucarana, representando Arapongas com muita competência. E temos a certeza de sua competência e comprometimento. A Secretaria da Educação se mantém em boas mãos. Fazer uma educação de verdade é levar qualidade para mais de 10 mil alunos da nossa rede municipal”, frisou. Além disso, Onofre parabenizou a atuação da então secretária interina, Vandreia. “Fez um trabalho excelente. Foi o braço direito do Peta e, depois da sua partida, continuou o caminho, unindo a Secretaria” pontuou.

AÇÕES – Onofre mencionou ainda os atendimentos oftalmológicos em todas as escolas, com consultas semanais. Inicialmente, os serviços são voltados para os alunos dos 5º anos, através de uma triagem e exames – que resultam na entrega dos óculos. O prefeito destacou ainda a disponibilização de um caminhão exclusivo para serviços da Semed, instalação de novo mobiliário das Escolas e Cmeis - investimento de R$ 5.963.886,80, com apoio o deputado federal Pedro Lupion, inauguração do Colégio Militar da região Sul, implantação de mais três escolas municipais, com a disciplina cívico-militar; construção de novos Cmeis, reformulação da Escola Joarib Grillo, com devolução de verba da Câmara Municipal, além da nova escola Padre Germano, fiscalização de obras e reparos nas instituições de ensino, além da instalação, em breve, da Semed em prédio reformulado – onde hoje funciona o Museu Municipal.

A nova secretária foi presenteada com flores por representantes das diretoras das Escolas Municipais, dos CMEIs, e do NRE-Apucarana.

PERFIL

Cristiane Cesaria Pablos Rosseti fez magistério em 1979. Em 1982, formou-se em Ciências Sociais pela Faficla, período em que já atua na educação. Também atuou como professora e coordenadora escolar em Cianorte. Em Cidade Gaúcha, foi diretora de colégio estadual. De volta a Arapongas, no ano 2000, fez graduação em História. Aprovada em concurso, assumiu padrão no Colégio Emílio de Menezes e também no Colégio Racanello. Fez pós-graduação na Universidade Estadual de Maringá (UEM). De 2004 a 2017, foi diretora do Colégio Emílio de Menezes. Passou também pela chefia do NRE-Apucarana.