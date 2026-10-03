Criminosos furtam ferramentas de residência em Arapongas

Imóvel no Jardim Cultura não apresentava sinais de arrombamento; crime ocorreu à tarde, enquanto os moradores estavam ausentes

Uma casa localizada no bairro Jardim Cultura, em Arapongas (PR), foi alvo de criminosos na tarde desta sexta-feira (2). Diversas ferramentas foram levadas da residência sem que houvesse qualquer sinal de arrombamento ou dano à estrutura do local.

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O crime foi descoberto no início da noite. De acordo com as informações repassadas à Polícia Militar, a casa ficou vazia por um curto período, entre 15h20 e 18h30. Ao retornar, a família notou que os invasores haviam furtado uma micro retífica, uma serra mármore e uma plaina elétrica.

Durante o atendimento, os moradores relataram aos policiais que esta não foi a primeira vez que a propriedade sofreu com a criminalidade. Em uma data anterior, uma máquina de solda também já havia sido furtada do imóvel.

A polícia registrou o boletim, orientou as vítimas sobre as medidas legais cabíveis e realizou buscas pelas ruas do bairro, mas nenhum suspeito ou material roubado foi localizado até o momento.