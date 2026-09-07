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Criminosos furtam arsenal com 11 armas e quase 1,5 mil munições de residência em Arapongas

Além das armas devidamente registradas, os ladrões levaram 1.480 munições, dinheiro em espécie, joias e um relógio

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Criminosos furtam arsenal com 11 armas e quase 1,5 mil munições de residência em Arapongas
Autor Imagem ilustrativa - Foto: Reprodução

Uma residência pertencente a um Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) foi alvo de um furto qualificado neste final de semana em Arapongas. Durante a ação criminosa foram levadas 11 armas de fogo, quase 1,5 mil munições, além de dinheiro em espécie e objetos de valor. O crime foi constatado pela própria vítima na manhã de domingo (6).

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Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o homem relatou que havia saído de casa no sábado e o imóvel ficou vazio. Ao retornar à residência ele encontrou o local violado e deu falta de seu arsenal. O proprietário comprovou que todo o armamento furtado possui registro legal, detalhando que os criminosos subtraíram cinco espingardas, três pistolas e três revólveres.

Além de esvaziar o acervo de armas da vítima, os invasores também levaram 1.480 munições, a quantia de R$ 9 mil em dinheiro vivo, um relógio de pulso da marca Diesel, uma pulseira de prata e uma lanterna de caça.

A equipe policial realizou os levantamentos preliminares no local do crime, orientou a vítima e repassou as informações para a Polícia Civil, que agora ficará encarregada das investigações para tentar identificar os autores e recuperar o arsenal furtado.

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