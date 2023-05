Criminosos furtam 21 cabeças de gado na zona rural de Arapongas

Nesta sexta-feira (26), a Polícia Militar (PM) de Arapongas, no Norte do Paraná, foi acionada para atender uma ocorrência de furto de cabeça de gado na zona rural do município. De acordo com o proprietário, 21 animais foram levados.

continua após publicidade

Conforme relato do homem, ele teria saído da propriedade na quinta-feira (25) por volta das 11h30. Quando retornou na sexta (26), os criminosos já haviam furtado as cabeças de gado. No total, quatro bezerros, dezesseis novilhas e uma vaca foram levados.

Os animais possuem a marca "JZ" e são da raça Nelore com cruzamento industrial.

continua após publicidade





Outro caso

Proprietário rural tem prejuízo de R$ 150 mil após furto de gado no PR

Dois proprietários rurais tiveram um prejuízo de aproximadamente R$ 150 mil, depois que criminosos invadiram uma fazenda, localizada no município de Cândido de Abreu, no Paraná, e furtaram 35 bois e seis vacas. O crime foi percebido neste domingo (14/5).

continua após publicidade

Segundo informações do Blog do Berimbau, a propriedade rural fica localizada no bairro Areião, em Cândido de Abreu, mas as vítimas são moradoras da cidade de Ivaiporã. Os animais furtados seriam da raça nelore, de cor branca, e também há alguns de outras cores. Todas as cabeças de gado possuem as marcas VRM e FAM.

Francisco Mendonça e seu filho, Vanderlei Mendonça, seriam os proprietários dos animais, ainda conforme o portal do Berimbau. As vítimas acionaram a Polícia Militar do Paraná (PMPR) após constatarem o furto do gado. As autoridades investigam o crime.

Siga o TNOnline no Google News