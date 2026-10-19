Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
CRIMINALIDADE

Criminosos arrombam loja no centro de Arapongas e furtam celulares

Invasão aconteceu durante a madrugada; bandidos reviraram móveis e gavetas do estabelecimento comercial

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Criminosos arrombam loja no centro de Arapongas e furtam celulares
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

Uma loja localizada na Avenida Arapongas, na região central da cidade, foi alvo de criminosos durante a madrugada deste domingo (18). Os invasores arrombaram o estabelecimento e furtaram diversos aparelhos eletrônicos.

- LEIA MAIS: Homem é preso pela Rocam por dívida de pensão alimentícia em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O crime foi percebido no início da manhã, quando a gerência chegou ao local para trabalhar. De acordo com os relatos repassados à Polícia Militar, o interior da loja estava completamente revirado, com móveis e gavetas abertos e bagunçados. Após uma checagem no estoque, constatou-se que cinco telefones celulares da marca Xiaomi haviam sido levados pelos criminosos.

Os policiais registraram o boletim de ocorrência e orientaram a responsável pelo estabelecimento sobre os procedimentos legais que devem ser seguidos. A Polícia Civil deve investigar o caso em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os autores do arrombamento. Ninguém foi preso até o momento.

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV