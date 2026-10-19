Criminosos arrombam loja no centro de Arapongas e furtam celulares

Uma loja localizada na Avenida Arapongas, na região central da cidade, foi alvo de criminosos durante a madrugada deste domingo (18). Os invasores arrombaram o estabelecimento e furtaram diversos aparelhos eletrônicos.

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O crime foi percebido no início da manhã, quando a gerência chegou ao local para trabalhar. De acordo com os relatos repassados à Polícia Militar, o interior da loja estava completamente revirado, com móveis e gavetas abertos e bagunçados. Após uma checagem no estoque, constatou-se que cinco telefones celulares da marca Xiaomi haviam sido levados pelos criminosos.

Os policiais registraram o boletim de ocorrência e orientaram a responsável pelo estabelecimento sobre os procedimentos legais que devem ser seguidos. A Polícia Civil deve investigar o caso em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os autores do arrombamento. Ninguém foi preso até o momento.