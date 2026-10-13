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Arapongas
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CRIMINALIDADE

Criminosos arrombam comércio no Centro de Arapongas e levam eletrônicos

Equipamentos de alto valor foram furtados durante a madrugada; caso é investigado pela Polícia Civil

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Criminosos arrombam comércio no Centro de Arapongas e levam eletrônicos
Autor Foto: Reprodução

Um estabelecimento comercial na Rua Beija-Flor, na região central de Arapongas, foi alvo de criminosos no início da manhã da última segunda-feira (12). Do local, foram levados uma televisão, dois notebooks e dois telefones celulares.

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O crime foi percebido pelo proprietário assim que ele chegou para trabalhar e encontrou sinais claros de arrombamento no imóvel. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência, esteve no endereço para coletar os detalhes e registrar o caso.

As informações apuradas foram encaminhadas para as autoridades competentes, que darão sequência às investigações para tentar identificar os responsáveis e recuperar os materiais furtados.

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´polícia ARAPONGAS criminalidade Furto investigações segurança
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