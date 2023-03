Criminosos armados roubam e agridem casal em Arapongas

Da Redação

Um casal de Arapongas, no Norte do Paraná, foi vítima de uma ação criminosa no final da tarde desta terça-feira (07), no Jardim Interlagos. A Polícia Militar (PM) foi acionada após um homem e sua esposa terem sido abordados por dois suspeitos armados e, em seguida, roubados e agredidos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal saía de dentro da residência deles, por volta das 17h50, quando uma dupla de homens, sendo que um deles portava uma arma de fogo, deu voz de assalto. Magros e encapuzados, os suspeitos foram extremamente violentos.

Durante o roubo, uma das vítimas foi agredida fisicamente com coronhadas, socos e chutes. Os criminosos causaram ferimentos na boca, nas pernas e na nuca. A PM não detalhou se a pessoa machucada seria o homem ou a mulher.

Foram roubados do casal dois veículos, dois celulares e certa quantia de dinheiro. Os assaltantes fugiram levando uma Honda Biz 110 e um Fiat Doblo, em direção à PR-444. As autoridades realizaram buscas pela região, inclusive com o apoio do helicóptero da PM, mas nenhum suspeito foi localizado.

