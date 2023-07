Criminoso é contido por patrão após furtar bicicleta de funcionária

Uma ocorrência chamou atenção na área central de Arapongas, na tarde desta sexta-feira (30). Por volta das 15h30, um criminosos acabou sendo contido por um empresário até a chegada da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o ladrão foi pego em flagrante enquanto tentava furtar uma bicicleta de uma das funcionárias. O patrão percebeu a ação criminosa e "segurou" o suspeito até que os PMs chegassem.

Conforme as autoridades, a bicicleta de cor ver com detalhes laranja da marca Dropp foi recuperada. O autor do furto foi encaminhado para a 22ª Subdivisão de Polícia para as devidas providências.

Outra ocorrência

Mulher pede água, invade residência e rouba moradora de Arapongas

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no Norte do Paraná, foi acionada nesta sexta-feira (30), após a residência de uma moradora da cidade ter sido invadida por uma mulher. A suspeita pediu um copo de água e, na sequência, roubou a pessoa que a ajudava.

