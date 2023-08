Criminoso ameaça comerciante e causa pânico em Arapongas; saiba mais

Uma comerciante de Arapongas, de 36 anos, viveu momentos de terror na tarde desta quinta-feira (3), após ter sido ameaçada por um criminoso. O homem entrou em contato pelo WhatsApp e afirmou que, caso a vítima não cumprisse com o ordenado, comparsas invadiriam o estabelecimento, colocariam fogo e atirariam contra os funcionários.

continua após publicidade

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada por volta das 13h42, para atender a grave ocorrência registrada no Jardim Paulista. Ao chegarem no comércio, as autoridades constataram que os bandidos não estavam no local e, ao garantirem a segurança de todos, conversaram com a proprietária.

- LEIA MAIS: Morador de rua é roubado e agredido a pauladas por grupo em Arapongas

continua após publicidade

A vítima contou que tudo começou quando uma pessoa entrou em contato pelo aplicativo de mensagem. O suspeito se identificou e informou que um dos funcionários do comércio teria o prejudicado, fato que não foi comprovado pela PM. Ainda pelo WhatsApp, o criminoso mandou que a dona demitisse o trabalhador e fizesse um PIX no valor de R$ 3,8 mil para "quitar a situação".

Ainda segundo relato da comerciante, se ela não cumprisse os requisitos, o suspeito ordenaria que comparsas que estavam na região colocassem fogo no estabelecimento e atirassem nos funcionários. A mulher ficou preocupada pois, momentos antes, um cliente entrou no local e estava agindo de maneira suspeita.

Conforme o boletim de ocorrência, nada foi roubado do estabelecimento. A proprietária, mesmo assustada, não realizou a transferência do valor e acionou a polícia. Os militares tentaram contato com o número que enviou as mensagens, mas não foram atendidos. O suspeito também bloqueou a mulher no aplicativo de mensagem.

Até o momento desta publicação, nenhum outra informação sobre o crime havia sido divulgada pelas autoridades.

Siga o TNOnline no Google News