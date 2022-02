Da Redação

Crianças de 6 a 11 anos são vacinadas em Arapongas

A Secretaria Municipal de Saúde começa nesta segunda-feira (14), a vacinar contra a Covid-19 as crianças com 7 e 6 anos e sem comorbidades. As crianças com 8, 9, 10 e 11 anos (sem comorbidades) e as de 5 a 11 anos (com comorbidades) e que ainda não receberam a 1ª dose também podem ser vacinadas.

O atendimento para o público infantil acontece nos três Pronto Atendimentos 18 Horas: Conjunto Flamingos, Zona Sul e Jardim Petrópolis. Os locais funcionam de segunda a sexta-feira, exclusivamente das 9 às 14 horas.



A última atualização da Secretaria de Saúde mostra que 1.309 crianças, de 5 a 11 anos, que já foram vacinadas em Arapongas. Em nenhum caso houve reação adversa.

Documentos necessários

Para a vacinação crianças de 6, 7, 8, 9, 10 e 11 anos e sem comorbidades, são necessários alguns documentos, tais como CPF, Cartão SUS, Registro de nascimento ou RG, comprovante de residência e caderneta de vacinação.

Os pais ou responsáveis legais pelas crianças também precisarão assinar o Termo de Assentimento/consentimento da vacina (a ser retido), disponível no site oficial do município, portal Covid-19.