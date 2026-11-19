Programação envolveu crianças de 5 e 6 anos com orientações sobre cores da coleta seletiva e distribuição de lápis-semente para cultivo

Cerca de 70 crianças, com idades de 5 e 6 anos, do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Maria A. Fernandes Weiss, participaram, na quarta-feira (18), de uma atividade de Educação Ambiental por meio do projeto “Pequenos Guardiões do Planeta: Reciclar para Transformar”.

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A palestra foi ministrada pela empresa Sanetran, como parte das ações de Educação Ambiental previstas nas obrigações contratuais da empresa com a Prefeitura de Arapongas. A iniciativa visa ampliar a conscientização sobre a gestão adequada dos resíduos sólidos e incentivar hábitos sustentáveis desde a infância.

Durante a atividade, conduzida por Eduarda Lovato, da Sanetran, as crianças aprenderam a respeito da importância da separação correta dos resíduos, os processos de reciclagem e a identificação das cores das lixeiras utilizadas na coleta seletiva.

A programação ainda contou com uma demonstração prática do caminhão coletor de resíduos da empresa. Os alunos puderam conhecer de perto o veículo e entender melhor como funciona o serviço de coleta.

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Outro destaque foi a entrega de kits educativos fornecidos pela Sanetran. A lembrança foi acondicionada em sacolas reutilizáveis e continha um lápis-semente de figueira-branca, potinho para cultivo, pequena quantidade de terra, cartela de adesivos e material informativo com orientações para o plantio. Também foi distribuído um folheto educativo sobre as cores das lixeiras e a separação dos materiais recicláveis.

A atividade está alinhada ao trabalho desenvolvido no CMEI por meio do projeto Pequenos Guardiões do Planeta, que envolve as professoras Amanda Rosa Mafra, Eliane Domingues Crotti e Danieli Mendes, com ações voltadas à conscientização ambiental dos alunos.

Estiveram presentes nas atividades a diretora do CMEI, Aparecida de Fátima Benedito; Deivid Volpato, representando a Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (SEASPMA); e Vicky Vergara, diretora de Agricultura da pasta. A comitiva da Sanetran contou com José Felipe da Costa, chefe de divisão; Marcus Vinicius, gerente da empresa, vindo de Curitiba; e Eduarda Lovato, responsável pela palestra.

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A ação reforça a importância da Educação Ambiental nas instituições de ensino e demonstra como o conhecimento aliado a experiências práticas pode contribuir para formar crianças mais conscientes sobre a preservação do Meio Ambiente.