"Criança Preservada": Arapongas lança projeto sobre abuso

Nesta quarta-feira (18), data que marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Prefeitura Municipal de Arapongas lançou o projeto "Criança Preservada", um amplo trabalho voltado à identificação e prevenção do abuso sexual infantil.

As ações integradas envolvem as Secretarias de Segurança Pública e Trânsito, Educação, Cultura, Assistência Social, além da Polícia Civil, Polícia Militar, Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, Guarda Municipal e o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes – CMDCA.

A coordenadora da Patrulha Maria da Penha, GM Denice, enfatizou que a Delegacia da Mulher presta não apenas atendimentos voltados as mulheres vítimas de agressões, mas também para as crianças e adolescentes que passam por algum tipo de abuso e violência. “Infelizmente, os números apontam um crescimento nos casos de situações que envolvam crianças e adolescentes. Inclusive, com a vinda da pandemia, que culminou no isolamento domiciliar, em muitos casos, deixou as vítimas, entre mulheres e crianças, mais próximas de seus abusadores. A nossa ação conjunta 'Criança Preservada' une esforços para a preservação da infância, uma vez que prevenir e relatar o abuso são meios necessários para que as crianças e adolescentes tenham conhecimento do que é de fato o abuso, saibam identificar e pedir ajuda”, salientou.



Representando o prefeito Sérgio Onofre, que cumpria agenda na Movelpar Show 2022, o vice-prefeito e também secretário de Obras, Jair Milani, reforçou a importância da mobilização. “Esta será uma campanha permanente, onde o poder público atuará na preservação dos direitos das nossas crianças. Todos empenhados nesta luta, que deve contar com o apoio de todos”, disse.

A Dra. Renata Maria Sassi Fernandes Fantin, juíza da 2ª. Vara Criminal, enfatizou a necessidade na união de esforços no combate e também na prevenção desses crimes. “Esses são engajamentos sociais que impactam na segurança pública de Arapongas. Infelizmente, a prática de abuso contra crianças e adolescentes, em suas diversas faces, é algo que acontece, mas por tempos manteve-se silenciada e é nosso dever atuar no enfrentamento. Um dos intuitos do projeto 'Criança Preservada' é também descobrirmos e identificarmos tais situações, para que chegue até o conhecimento das autoridades. Parabenizo a administração pública pela sensibilização e prática de ações que vão ao encontro do bem-estar das nossas crianças”, frisou.

O ato contou também com uma apresentação teatral apresentada pelo grupo “Viagem à Fantasia”, da Secretaria Municipal de Cultura, com a encenação da peça “A História de Gabi”, que retrata situações correlatas ao tema do abuso sexual. De maneira lúdica, a encenação também tem o intuito de identificação de eventuais casos de abuso infantil, uma vez que o projeto conta com a participação de uma equipe multidisciplinar com psicólogas, assistentes sociais e conselheiros tutelares para dar o suporte necessário. Durante todo o mês, os alunos da Rede Municipal de Ensino têm acompanhado as apresentações, no Vianninha.

Na oportunidade, houve a entrega de camisetas com o slogan da campanha. Ainda nesta quarta-feira (18), o Conselho Tutelar realizará um Pit Stop com a entrega de panfletos de orientação para a população. A partir das 15h, em frente à sede do órgão.

Participaram do ato o presidente da Câmara de Vereadores, Rubens Franzin Manoel, secretário de Segurança, Paulo Argati, diretora da Educação Fundamental, Vandrea Cestari, comandante da 7ª CIPM, major Israel de Carvalho, presidente do CMDCA, Nilson Ribeiro da Silva, representando a OAB Arapongas, Evelyn Sekitani (Delegada da Caixa de Assistência dos Advogados CAA) Vitor Al Majida (Conselheiro Estadual da OAB-PR),vereadores major Arduin, Marcelo Júnio, Márcio Nickenig, Valdecir Pardini, Meyre Farias.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.