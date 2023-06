Criança em bicicleta fica ferida após acidente em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Um menino, de 11 anos, que andava de bicicleta ficou ferido após bater na lateral de uma caminhonete no início da noite desta terça-feira (20), em Arapongas, no norte do Paraná.

A batida entre a bicicleta e o veículo aconteceu no cruzamento das ruas Águias e Macucos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e atendeu a criança, que, segundo socorristas, sofreu uma escoriação considerada leve na perna esquerda.

A ambulância levou o garoto para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A motorista da caminhonete disse que arcará com os reparos na bicicleta. Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local.

Esse foi o segundo acidente envolvendo crianças e bicicleta nesta terça-feira (20), em Arapongas. No início da tarde, uma colisão entre uma moto e uma bicicleta deixou quatro vítimas - entre elas, duas crianças.

