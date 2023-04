Criança é atropelada em acidente envolvendo duas motos, em Arapongas

Da Redação

Samu atendeu o menino no acidente

Uma criança ficou ferida após ser atropelada na tarde deste sábado (1º) em Arapongas, norte do Paraná. Duas motocicletas se envolveram no acidente, que aconteceu no cruzamento da Avenida Arapongas com a Rua Condor.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Siate do Corpo de Bombeiros foram ao local para atender as vítimas. Segundo os socorristas, os condutores das motocicletas não sofreram ferimentos e recusaram atendimento médico.

O menino, a princípio, estava atravessando a rua quando foi atingido por uma das motocicletas. Ele foi encaminhado com ferimentos leves pelo Samu. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Reportagem em atualização

