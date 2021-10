Da Redação

Criança desaparecida em Arapongas é encontrada

Pollyana Rocha Maciel, de 11 anos, que estava desaparecida desde a última segunda-feira (11), foi encontrada com um homem, de 25 anos, em uma pensão, em Arapongas, neste sábado (16).

continua após publicidade .

As buscas pela garota duraram seis dias. A investigação contou com apoio do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride) e da 22ª Subdivisão Policial.

Segundo a polícia, o homem afirmou que conheceu a criança nas redes sociais, e que a mesma relatou a ele que tinha 15 anos.

continua após publicidade .

O rapaz foi encaminhado para a delegacia e pode ser autuado por subtração de incapaz.