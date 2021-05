Criança de 7 anos é atropelada em Arapongas; estado é grave

Continua após publicidade

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Arapongas, em parceria com o Siate do Corpo de Bombeiros, realizou o atendimento de um menino de apenas 7 anos, vítima de um atropelamento neste sábado (08), na Zona Sul da cidade.

De acordo com informações repassadas pelo SAMU, a criança estava brincando em frente da casa onde mora, na Rua Chorão, no Conjunto Palmares, quando correu em direção a rua e foi atropelada por um carro. O veículo não estaria em alta velocidade, mas mesmo assim, a pancada foi forte e a criança teve um afundamento de crânio.

No momento do atropelamento, a ambulância básica do SAMU estava a uma quadra do local, realizando um outro atendimento. Os socorristas foram rapidamente iniciar os primeiros atendimentos, enquanto uma outra ambulância dos Bombeiros era acionada para fazer o encaminhamento do menino ao hospital.

A criança foi encaminhada inconsciente para o Hospital Norte do Paraná (Honpar). O estado de saúde é grave.