Criança de 12 anos pede socorro ao ver mãe sendo agredida em Arapongas

Uma criança, de 12 anos, mandou uma mensagem para o irmão pedindo socorro, pois a mãe estava sendo agredida pelo padrasto, na noite deste domingo, por volta das 22h49, em Arapongas. O rapaz imediatamente ligou no 190 e pediu ajuda da Polícia Militar (PM).

Uma equipe foi até o Jardim Palmares e ao chegar na casa encontrou a mulher em visível estado de choque, a todo momento pedindo por socorro, temendo por sua vida e pela vida dos três filhos, que estavam abalados e chorando muito.

A vítima contou para a PM que o marido dela chegou embriagado e ainda disse que ele seria usuário de cocaína. A mulher contou que foi agredida com socos no rosto, na cabeça, torção no punho esquerdo e foi diversas vezes ameaçada de morte.

O homem também ameaçou as crianças de morte, caso ela chamasse a polícia. O filho da vítima, que recebeu o pedido de socorro da irmã, foi até a casa e também foi agredido.

O suspeito, ao saber que a PM foi chamada, deixou a casa, porém, durante patrulhamento pelo bairro, a equipe percebeu que o homem estava pulando o muro da casa da vítima.

Ele entrou na residência e exigiu que a mulher escondesse ele. A PM já estava no local e prendeu o homem em flagrante. A vítima foi levada para receber atendimento médico.





