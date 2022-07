Cresol inaugura agência em Arapongas; conheça o novo espaço

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Cresol Norte Paranaense inaugurou na noite desta sexta-feira (29/7) em Arapongas, no norte do Paraná, uma agência de relacionamento que se destaca pela arquitetura moderna e robusta com espaço para atendimento personalizado aos cooperados do município e região. O projeto possui aproximadamente 500 m² e estimula o relacionamento próximo com a comunidade. Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade .

Para o diretor superintendente, Ricardo Nunes Garcia, a Cresol está em Arapongas com o propósito de gerar desenvolvimento para a região. “Já estamos com a equipe completa e pronta para atender o empresário, pessoa física e os empreendedores rurais. Somos uma Cooperativa completa e para todos, com foco no relacionamento próximo com o cooperado”, pontuou.

O Presidente da Cooperativa, Claudomiro Garcia destacou, “Nosso desafio está em atender cada dia melhor nossos cooperados e atuar na expansão, levando a Cresol para mais pessoas, além de desenvolver a comunidade local e ser agente propulsor no crescimento dos nossos cooperados”.

continua após publicidade .

O evento de inauguração contou com a presença de diversas autoridades, cooperados, colaboradores, parceiros e a imprensa regional. “Momentos como este mostram que a cooperativa está cumprindo sua missão de gerar o desenvolvimento dos cooperados, colaboradores e principalmente da comunidade onde está inserida”, afirmou o presidente da cooperativa, Claudomiro Garcia.

Veja como o novo espaço ficou:

null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

Sobre a Cresol

Com 27 anos de história, mais de 720 mil cooperados e 700 agências de relacionamento em 17 estados, a Cresol é uma instituição financeira que está se consolidando entre as principais cooperativas financeiras do País. Com foco no atendimento personalizado, a Cresol fornece soluções financeiras para pessoas físicas, empresas e empreendimentos rurais. Em 2021, a cooperativa encerrou o ano com R$ 16,8 bilhões em ativos e destacou sua solidez entre as instituições financeiras cooperativas.

A Cresol Norte Paranaense é uma Cooperativa Singular filiada ao Sistema Cresol. Com 16 anos de atuação possuí 11 agências de relacionamento e um Centro Administrativo na cidade de Londrina/PR. Contemplam o quadro associativo da Cooperativa Singular, em torno de 9 mil cooperados e mais de 120 colaboradores.

Siga o TNOnline no Google News