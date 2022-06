Crea-PR inicia fiscalização de hospitais da região; veja o vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) iniciou nesta quarta-feira (29) a fiscalização de hospitais públicos e privados do Estado. O Hospital Norte Paranaense (Honpar), de Arapongas, foi o primeiro da região visitado pelos fiscais do órgão.

continua após publicidade .

O gerente regional do Crea-PR de Apucarana, Jeferson Antonio Ubiali, e o facilitador de fiscalização, Murilo Granado, participaram da vistoria no Honpar. Segundo Ubiali, 433 hospitais do Paraná serão visitados. Nos 43 municípios de abrangência do órgão, são 27 estabelecimentos.

“É uma ação nacional do Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) que visa verificar quem são os responsáveis técnicos pela manutenção dos equipamentos hospitalares e fiscalizar os equipamentos e a estrutura”, explica o gerente. Segundo ele, quando a população é atendida, muitas vezes, não imagina os equipamentos necessários para esse atendimento e a importância das atividades de engenharia no serviço prestado. “O objetivo desse trabalho é trazer segurança aos pacientes”, observa.

continua após publicidade .

Segundo ele, o objetivo é concluir o trabalho até novembro deste ano. “Ao fim da fiscalização, teremos um panorama da situação de toda a rede hospitalar do estado do Paraná”, reforça o gerente do Crea-PR de Apucarana.

No Honpar, eles foram recebidos pelo presidente da entidade mantenedora do hospital, Umberto Tolari, e pelo engenheiro de segurança do trabalho, Michael Abil Russ Geraix.

Tolari diz que vê com “bons olhos” essa fiscalização. “Vejo que é uma maneira de manter a instituição sempre alerta e em ordem”, afirma.

continua após publicidade .

Ele observa que o Honpar mantém um trabalho permanente de prevenção dos equipamentos e da estrutura, de modo geral. “Temos muitos equipamentos de última geração. Acho que somos, em tecnologia, um dos hospitais mais modernos do país. Também estamos bem colocados no que diz respeito à manutenção”, assinala.

Segundo Tolari, o hospital faz por mês entre 15 mil e 17 mil atendimentos. “Temos um fluxo muito grande de pacientes de toda a região. Para a população, essa fiscalização do Crea-PR é importante, assim como também para os funcionários, médicos e toda a equipe”, completa.

O Crea-PR de Apucarana definiu um cronograma semanal de visitas. Os próximos a serem visitados serão os hospitais de Ivaiporã, Mandaguari e também de Apucarana, no caso, o Hospital da Providência Materno-Infantil. Assista: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .













Siga o TNOnline no Google News