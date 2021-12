Da Redação

CRAS’s terão plantão de atendimento em Arapongas; veja

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), fará um plantão de atendimentos nos quatro Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) para a retirada do Cartão Comida Boa - auxílio emergencial do Governo do Paraná (Lei n° 20.747), que permite aos beneficiários a compra de alimentos em comércios credenciados.

O atendimento exclusivo acontecerá no CRAS Del Condor; CRAS Zona Sul; CRAS Araucária e CRAS CSU – na segunda-feira, 20, das 08h às 12h00.

CARTÕES - Importante ressaltar que a lista nominal dos beneficiários já está disponível nos CRAS’s de Arapongas e, as equipes de atendimento de cada CRAS já estão realizando o contato com as famílias selecionadas pelo Estado via telefone. Os cartões já vêm nominados pelo Estado, portanto o município NÃO tem autonomia para entregar o cartão para outra pessoa.

Os cartões serão entregues apenas aos titulares, mediante apresentação de documento com foto. Caso a família não se encontre no rol de beneficiários não adiantará ir ao CRAS, pois o município não poderá entregar. Em caso de dúvidas ou para saber sobre a lista de beneficiários, pode ligar ou enviar mensagem via watsapp para o CRAS de referência.

MAIS INFORMAÇÕES:

CRAS DEL CONDOR: 3902-1034 (whatsapp)

CRAS ZONA SUL: 3902-1304 (whatsapp)

CRAS ARAUCÁRIA: 3252-2008 (whatsapp)

CRAS CSU: 3902-1289 (whatsapp)