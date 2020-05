Cras iniciam distribuição do cartão Comida Boa, em Arapongas

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), através dos Centros de Referência em Assistência Social (Cra’s), inicia na segunda-feira (11), a distribuição do Cartão Comida Boa. Cada Cras contará com equipe exclusiva para os atendimentos a partir das 8 horas. Para os atendimentos, é indispensável o uso de máscaras. Além disso, o beneficiário titular precisa apresentar documento com foto e CPF.

“Nos quatro Cras teremos equipes em atendimentos exclusivos para o cartão Comida Boa. É necessária apresentação e presença do beneficiário, ou seja, um familiar não pode ir representando outro. Serão adotadas todas as medidas de saúde por conta da pandemia do coronavírus. E os atendimentos serão feitos através de distribuição de senhas. Pedimos desde já que todos tenham calma, pois atenderemos toda a demanda”, orienta a secretária de Assistência Social, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.

Ela adianta ainda que os beneficiários inscritos junto ao Cadastro Único já foram pré-selecionados através do Governo do Estado. Os 8.965 cartões do Programa Comida Boa foram entregues na tarde de quarta-feira, 06, ao prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre. Segundo informações da Semas, o município conta atualmente com 7.471 famílias com cadastros no CadÚnico e 1.494 famílias de baixa renda não cadastradas. O Programa – O Comida Boa é um auxílio emergencial do Governo do Paraná (Lei 20.172), que permite aos beneficiários a compra de alimentos em comércios credenciados.

Conforme o Governo, o cartão é direcionado às famílias que têm Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, microempreendedores individuais, contribuintes individuais do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e trabalhadores informais de qualquer natureza para que comprem produtos alimentícios durante a pandemia do coronavírus. O valor mensal de cada vale é de R$ 50 que, a princípio, tem duração de três meses.

Consulta e informações – Para otimizar o atendimento, o beneficiário pode fazer uma consulta de pré-cadastro do Cartão Comida Boa através do site: http://www.cartaocomidaboa.pr.gov.br/ Ao acessar o site, o interessado deve clicar na opção: Informações para os Cidadãos – Consulta CPF Beneficiário e consultar através dos dados do CPF.

SAIBA ONDE ENCONTRAR O CRAS MAIS PRÓXIMO:

- CRAS Araucária: TEL 3252-2008/Rua Maria Faceira, 40 - Cj. Araucária- CRAS CSU: Tel: 3902-1155/ Av. Gaturamo, 1000.- CRAS DEL CONDOR: Tel: 3902-1034/ Rua Iratauá, 2800 — Cj. Del Condor - CRAS ZONA SUL: Tel: 3902-1304/ Rua Andorinha do Rio s/n° (Atrás do CMEI Pequenos Brilhantes).