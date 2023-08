CRAS de Arapongas receberam palestras sobre Primeira Infância

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), por meio do Programa Nossa Gente Paraná e o Comitê Intersetorial pela Primeira Infância, grupo especializado na proteção e defesa dos direitos da criança, da fase de gestação até os seis anos de idade, têm realizado um ciclo de palestras nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS’s).

Com foco na Primeira Infância, os encontros promovem debates e repasse de informações sobre a importância da atenção na Primeira Infância. Nesta semana, o ato aconteceu no CRAS Zona Sul, reunindo cerca de 15 participantes, contando também com a presença da psicóloga da Secretaria de Educação e coordenadora do Comitê, Clarissa Bergonci.

Conforme a assistente social Ismailda Ferreira de Lima da Silva, uma agenda de palestras vem sendo desenvolvida em todos os CRAS’s de Arapongas. “Todos os nossos CRAS’s receberão as palestras, sendo momentos de grande interação entre a população atendida e as equipes especializadas”, finalizou.

