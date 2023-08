Crack e munição são apreendidos em bar suspeito de tráfico

O grupamento Rondas Ostensivas Municipais (ROMU), de Arapongas, no norte do Paraná, apreendeu na noite desta quarta-feira (2), drogas, munição, maços de cigarro e outros itens em um bar localizado no bairro Vila Aparecida. Segundo os agentes, já haviam denúncias de que no local era realizado tráfico de drogas, além de que o estabelecimento era frequentado por adolescentes.

De acordo com o Boletim da Guarda Municipal de Arapongas, ao chegar no local, os agentes questionaram a proprietária do bar, que de início negou as acusações. No entanto, ao retirar um carregador de celular do bolso, a mulher deixou cair uma porção de crack no chão. Os GMs questionaram a proprietária se haveria algo mais, e então ela retirou outra porção da droga do bolso.

Ainda segundo o B.O, juntamente com uma equipe da Polícia Militar, foi iniciado buscas pelo bar. Os PMs encontraram uma munição calibre 38, uma balança, R$ 524 em dinheiro, 320 maços de cigarro, além de duas maquinas caça níqueis.

Por conta disso, a proprietária do bar, e mais outra mulher que estava no estabelecimento, foram encaminhadas para a delegacia para que os procedimentos cabíveis sejam realizados.

