Cozinha Escola inicia aulas do curso de preparo de pães e bolachas

Por meio da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), o município deu as boas-vindas para a primeira turma do projeto Cozinha Escola Municipal, no Centro de Referência Nutricional de Arapongas (Cerena), situado na Avenida Gaturamo com a Rua Capitão do Mato. Sendo a primeira do Paraná, a Cozinha Escola Municipal é um projeto piloto que visa oportunizar capacitação e geração de renda, através da realização de aulas de gastronomia, confeitaria e panificação, voltado principalmente para as famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos quatro Centros de Referência de Assistência Social (CRAS’s) do município. Além disso, as vagas ociosas poderão ser destinadas aos demais membros da comunidade local. A ideia é a de proporcionar aos alunos inscritos qualificação profissional para o ingresso no mercado de trabalho e melhoria da qualidade de vida da sua própria família.

De acordo com a secretária da Sesan, Niele Melo, a primeira turma já está completa e, tem colocado em prática todo o aprendizado. “ Já tivemos delícias feitas pela primeira turma do curso de pães e bolachas, com a parceira do Senac. Nossa Cozinha Escola Municipal tem uma boa estrutura, o que fortalece o ensino e resultado final. Além dos profissionais que proporcionam conteúdos de qualidade. Estamos muito felizes com este passo incrível dentro da área da segurança alimentar”, falou. Os cursos ofertados dentro do projeto Cozinha Escola Municipal têm a parceria da Sesan com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

COMO PARTICIPAR?

Por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) são divulgados cursos profissionalizantes voltados à qualificação profissional da população atendida pelos serviços socioassistenciais; inseridos no projeto Cozinha Escola Municipal. Os interessados devem entrar em contato com o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo para obter maiores informações. Os cursos ofertados são aos beneficiários do Programa Auxílio Brasil e pessoas atendidas pelo CENTROPOP. CRAS CSU (43) 3902-1289/ CRAS ZONA SUL (43) 3902-1304/ CRAS DEL CONDOR (43) 3902-1034/ CRAS ARAUCÁRIA (43) 3252-2008.

De acordo com a Sesan, novas turmas devem ser fechadas em novembro – com aulas nos períodos vespertino e noturno.

PARA 2023

Ainda segundo Niele, a ideia é ampliar a grade de cursos profissionalizantes em 2023. “ Para o ano que vem estamos preparando uma agenda mais ampla de cursos. Também vamos atender capacitação das merendeiras do município e cozinheiras das instituições beneficentes”, incluiu.

VOCÊ SABIA?

A Prefeitura de Arapongas fez a implantação da primeira Cozinha Escola Municipal do Paraná em junho deste ano. A obra contou com recursos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedu), através de convênio no valor de R$ 350.000,00, repassados durante a gestão do ex-secretário da pasta, João Carlos Ortega. Os recursos são a fundo perdido do Paranacidade. A verba para a compra dos equipamentos da Cozinha Escola foi viabilizada através da Secretaria de Estado da Agricultura (SEAB), com o secretário Norberto Ortigara. O valor do investimento foi de R$ 160.000,00. A solicitação de ambos os recursos teve o apoio direto do deputado estadual Cobra Repórter.

Os cursos de capacitação abrangem diversas áreas da culinária e orientação sobre a manipulação correta dos alimentos, trazendo ensinamentos que irão ajudar as pessoas cadastradas na priorização da saúde e a segurança alimentar e nutricional. Os cursos serão implementados através de parcerias com chefs, confeiteiros e padeiros locais, da Sesan, do Sesc, Senar, Sesi, Senac e Sebrae. Ainda de acordo com a Sesan, a ações de educação alimentar também serão inseridas através da orientação de temas presentes no Guia Alimentar da População Brasileira - elaborado pelo Ministério da Saúde.

