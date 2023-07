Cozinha Escola do Cerena abre inscrições para novos cursos gratuitos

A Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) informa que estão abertas as inscrições para os novos cursos gratuitos do programa Cozinha Escola Municipal, que proporciona capacitação e geração de renda em ambiente totalmente equipado no Centro de Referência Nutricional de Arapongas (Cerena), situado na Avenida Gaturamo com a Rua Capitão do Mato.

A secretária de Segurança Alimentar e Nutricional, Niele Melo, incentiva para que a população participe da oportunidade - “São cursos que têm feito diferença na renda mensal das famílias araponguenses. Estamos entusiasmados com esta nova etapa. E agora, aberta para toda a população”, frisou.

É o exemplo da aluna, Sayonara Stefany Armelin, de 28 anos. Ela participou do último curso de panificação e já tem recebido resultados positivos. “As aulas são dinâmicas e a equipe totalmente capacitada. Quero fazer novos cursos e me capacitar ainda mais”, declarou.

CURSOS:

Abertos ao público em geral, são seis cursos no segmento gastronômico: Preparo de Tortas Doces, Preparo de Caldos e Sopas, Comida de Boteco, Preparo de Salgados Fritos e Assados, Panetones, bolos e roscas natalinas e Massas e Risotos. As vagas são limitadas em até 17 alunos por turno.

INSCRIÇÕES:

As inscrições estão centralizadas no CRAS – CSU, junto ao Centro Social Urbano, localizado na Avenida Gaturamo 1.000. Basta apresentar a carteira de identidade (RG) e comprovante de endereço atualizado.

