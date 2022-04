Da Redação

Covid: Arapongas terá mudanças no horário de vacinação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reitera sobre os locais e horários para a vacinação contra a Covid-19. A vacinação acontece de domingo a domingo.

Veja o cronograma:

DIAS ÚTEIS (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA):

Acima de 12 anos:

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Palmares (Rua Tanatau, Nº 520): 14h às 17h;

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Petrópolis (Rua Pato Mergulhador nº 280): 14h às 17h;

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Flamingos (R. Iratauá, S/N): 14h às 17h;

De 05 a 11 anos:

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Palmares (Rua Tanatau, Nº 520): 17h às 20h;

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Petrópolis (Rua Pato Mergulhador nº 280): 17h às 20h;

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Flamingos (R. Iratauá, S/N): 17h às 20h;

SÁBADOS:

De 05 a 11 anos:

- Laboratório Municipal de Análises Clínicas (Rua Atingau, ao lado da UPA 24Horas): 14h às 18h

Acima de 12 anos:

- Laboratório Municipal de Análises Clínicas (Rua Atingau, ao lado da UPA 24Horas): 19h às 23h

DOMINGOS:

De 05 a 11 anos:

Não haverá vacinação

Acima de 12 anos:

- Laboratório Municipal de Análises Clínicas (Rua Atingau, ao lado da UPA 24Horas): 19h às 23h

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS

- Crianças de 05 a 11 anos com deficiência permanente ou comorbidades, conforme laudo disponibilizado no site oficial do município, Portal COVID-19, Formulário de Atendimento aos Critérios de Comorbidades - Crianças - link: https://www.arapongas.pr.gov.br/downloads/covid19/criancas//20220117220122.pdf

DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Documentação das Crianças: CPF, Cartão SUS, Registro de nascimento ou RG, comprovante de residência e caderneta de vacinação;

Documentação dos Pais ou responsável legal: Termo de Assentimento/consentimento da vacina (a ser retido), disponível no site oficial do município, portal COVID-19 (link: https://www.arapongas.pr.gov.br/downloads/covid19/criancas//20220117220129.pdf assinado pelos pais/responsáveis; e cópia (a ser retida) de documento de identificação com foto, dos pais/responsáveis.

Em caso de consentimento emitido por responsável legal, apresentar cópia (a ser retida) de certidão ou termo de compromisso de guardião ou de tutor.