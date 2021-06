Covid-19: filha pede ajuda para fazer tratamento do pai

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A família de Jurandir Duarte, 49 anos gerente dos Correios de Arapongas está pedindo ajuda para conseguir uma válvula para o cilindro de oxigênio e uma Pronga Nasal, emprestada para o tratamento dele contra a covid-19.

O equipamento, vai auxiliar na administração de fluxo continuo de ar através da ventilação mecânica não invasiva.

O pai de Monalisa testou positivo para a covid-19 no dia (24/05) e está com 50% do pulmão comprometido.