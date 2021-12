Da Redação

Covid-19: Arapongas tem queda nas contaminações e mortes

O mais recente boletim epidemiológico sobre a Covid-19 em Arapongas, realizado em parceria com a UEL, demonstra uma queda no número de pessoas contaminadas, diminuição na taxa de transmissão e ainda, queda no número de óbitos.

O boletim foi publicado nesta sexta-feira,10. Os dados semanais são do dia 28/11 a 04/12.

Entre as análises realizadas, comparadas com a semana anterior (21 a 27 de novembro), destacam-se:

Diminuição do número de casos nos últimos 7 dias com redução de 37,50% (16 para 10).

Diminuição do número de casos nos últimos 30 dias de 26,46% (189 para 139)

Redução do número de óbitos nos últimos 30 dias (02 óbitos).

Aumento no percentual de curados de 97,16% para 97,20%.

Aumento no número total de pessoas que já contraíram o COVID-19 de 0,04% (23.486 para 23.496).

Aumento no número total de pessoas que já se curaram do COVID-19 de 0,08% (22.820 para 22.839).

Estabilidade da taxa de transmissão em 0,78.

Regiões afetadas

O boletim demonstrou ainda que entre as regiões mais afetadas pela doença nos últimos 7 dias estão o Jardim Petrópolis e o Jardim Columbia.

Faixa etária

Referente aos indivíduos contaminados, 57,36% das pessoas que ficaram doentes nos últimos 30 dias estão na faixa de 20 a 49 anos.

Óbitos

60,34% dos óbitos registrados desde o início da pandemia (347 dos 575), são de pessoas acima de 60 anos.

Vacinação

Os dados desta semana demonstraram que até o dia 04/12, haviam sido vacinadas 101.491 pessoas no município com a primeira dose ou dose única, 80.780 com a segunda dose ou dose única e 10.385 pessoas já receberam a 3ª dose.

Região

A equipe do Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública também publicou o 43º levantamento dos dados regionais divulgados pelos municípios da 16ª região de saúde.

Estes dados demonstraram que a região apresentou diminuição no número de casos nos últimos 07 e nos últimos 15 dias. Referente ao número de óbitos a região apresentou uma estabilidade nos últimos 07 e um aumento nos últimos 15 dias. A taxa de transmissão também apresentou redução nos últimos 07 dias de 0,79 para 0,74.