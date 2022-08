Covid-19: Arapongas inicia vacinação para crianças de 4 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Além disso, Arapongas segue com a vacinação das crianças de 05 a 11 anos (2ª dose)

Nesta segunda-feira (08), a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que a cidade vai ampliar a vacinação contra a Covid-19. A partir de agora, crianças de 4 anos podem tomar a 1ª dose, e para o público com 35 anos ou mais está disponível a 4ª dose.

continua após publicidade .

O imunizante destinado para as crianças é a Coronavac, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Ministério da Saúde. Para este grupo, a 2ª dose poderá ser aplicada após 28 dias. Além disso, Arapongas segue com a vacinação das crianças de 05 a 11 anos (2ª dose).



Veja os locais e horários da vacinação contra a Covid-19 para crianças de 4 anos (1ª dose) e de 05 a 11 anos (2ª dose):

continua após publicidade .

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Palmares (Rua Tanatau, Nº 520)

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Petrópolis (Rua Pato Mergulhador nº 280)

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Flamingos (Rua Iratauá esquina com Albatroz Real)

continua após publicidade .

- Clínica do Bebê (Rua Perdizes, nº 1420 – centro) - Será por agendamento, através do telefone 3172-0214, das 07h às 17h

Horário para os demais locais de vacinação: 14h às 20h de segunda a sexta-feira





continua após publicidade .

Veja os locais e horários da vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 35 anos ou mais (4ª dose):

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Palmares (Rua Tanatau, Nº 520)

continua após publicidade .

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Petrópolis (Rua Pato Mergulhador nº 280)

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Flamingos (Rua Iratauá esquina com Albatroz Real)

Horário para vacinação: 14h às 20h de segunda a sexta-feira



continua após publicidade .





Sábados e domingos (exceto feriados):

Laboratório Municipal de Análises Clínicas (Rua Atingau, ao lado da UPA 24Horas).

continua após publicidade .

Horário das 13h às 17h, para adultos e crianças





continua após publicidade .

Documentação

Para vacinação do público infantil, os pais e/ou responsáveis devem apresentar documento pessoal com foto, CPF e carteira de vacinação da criança, comprovante de residência em nome do responsável e termo de autorização de menores de idade assinado.

Para vacinação dos adultos é necessário apresentar documento pessoal e Carteira de vacinação.





Orientações importantes

Para as crianças de até 11 anos é necessário um intervalo de 15 dias entre as vacinas da gripe e Covid-19.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News