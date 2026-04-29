Corte ilegal de árvores nativas gera multa superior a R$ 3,5 mil em Arapongas

Uma fiscalização ambiental realizada na última semana paralisou um desmatamento irregular em uma propriedade rural localizada na região leste de Arapongas (PR). O responsável pela área foi autuado e recebeu uma multa no valor de mais de R$ 3,5 mil pela infração.

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De acordo com o Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), a equipe foi ao local e constatou a derrubada de árvores de espécies nativas. A atividade estava sendo feita sem qualquer tipo de autorização dos órgãos ambientais competentes.

Durante a vistoria na propriedade, os agentes também encontraram duas motosserras. Os equipamentos estavam sendo operados sem a documentação obrigatória exigida por lei para o transporte e uso desse tipo de maquinário.





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Foto: GM/Divulgação Foto: GM/Divulgação

Diante das irregularidades, o corte da vegetação foi imediatamente interrompido pelos agentes. O GDA reforça que a preservação da natureza é um dever de todos e lembra que a população pode colaborar com o trabalho de fiscalização.

Denúncias de crimes ambientais podem ser feitas de maneira totalmente anônima e segura pelos canais oficiais de comunicação do município.



