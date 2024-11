Corrida Cidade dos Pássaros movimenta Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SEMESP) e com apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - Subseção Arapongas e Assessoria Esportiva Gil Freitas, realiza neste sábado (26), a 2º Corrida Cidade dos Pássaros. O evento acontece no centro de Arapongas. A prova terá dois percursos: 4 km e 8 km, sendo monitorados através de controle de cronometragem e fiscais espalhados no decorrer do trajeto, além de ponto de largada e chegada na Praça Mauá.

Segundo secretário de Esporte, Altair Sartori, o evento acontece como parte das festividades do aniversário de Arapongas, com o intuito de envolver toda a comunidade, incentivando à prática de atividades físicas. “A 2.ª Corrida Cidade dos Pássaros tem como principal finalidade o intuito de poder envolver toda a comunidade, incentivando a prática da atividade física que é tão importante para o cotidiano, saúde e bem-estar de todos”, enfatizou.

A corrida é aberta ao público. Além disso, a organização orienta que o participante que estiver inapto a percorrer os 4 ou 8 km poderá optar pela caminhada - com percurso de 3 km. Durante a prova, pontos de hidratação estarão à disposição dos participantes, garantindo uma corrida segura e organizada.

SERVIÇO 2º SEGUNDA CORRIDA CIDADE DOS PÁSSAROS.

Data: 26 de Outubro (sábado)

Horário: Concentração às 18h30

Ponto de Partida: Saindo da Praça Mauá

Percurso: Avenida Arapongas.

