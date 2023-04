Corpo de Bombeiros de Arapongas tem novo comandante

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Sérgio Onofre participou da solenidade.

Nesta quarta-feira (12), aconteceu a solenidade da passagem de comando do Corpo de Bombeiros de Arapongas, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanhado do vice-prefeito, Jair Milani, do deputado estadual Tiago Amaral e demais autoridades, participaram da solenidade.

continua após publicidade .

Anteriormente chefiada pelo capitão QOBM Wallacy Xavier de Souza de Araujo, a corporação passa ao comando do capitão QOBM Olesh Iwanowytsch Kadlubitshkyi Kindra.

- LEIA MAIS: Governo do Paraná anuncia projeto de batalhão da PM para Arapongas

continua após publicidade .

O ato marcou também a alteração da área de atuação de Unidades do Corpo de Bombeiros. O 3º Grupamento de Bombeiros – com sede em Londrina - passa a ser responsável pela prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento e ações de Defesa Civil de Arapongas, além Sabáudia e Pitangueiras.

"O Corpo de Bombeiros de Arapongas tem dado importantes passos. Graças a um olhar atento e junção de esforços entre o município e governo do Paraná. Demandas relevantes que estão sendo atendidas e isso traz impacto positivo nos serviços diários. Vocês são heróis que salvam vidas e merecem todo o respeito e investimento”, destacou o prefeito.

Na última semana, Onofre anunciou também que Arapongas havia conquistado R$ 1 milhão para a aquisição de um caminhão tanque e mais dez servidores para fortalecer o efetivo do Corpo de Bombeiros.

continua após publicidade .

O deputado Tiago Amaral aproveitou para reconhecer os passos positivos que o município tem dado, sobretudo na área da segurança pública. “Arapongas segue o caminho para ser referência em segurança pública em todo o Paraná. Para nós, é gratificante poder contribuir com essas conquistas. E estamos sempre à disposição para fazer essa ponte sólida da cidade junto ao governo”, salientou.

O evento contou também com a presença de secretários municipais, vereadores da base aliada, comandante do 2º Comando Regional de Bombeiro Militar, Tenente-Coronel Fábio Roberto de Azevedo Thereza, Tenente-Coronel Clodomir João Marafigo Jr – comandante do 3º Grupamento de Bombeiros, Tenente-Coronel Leandro Zotelli de Matos – comandante do 11º Grupamento de Bombeiros, representantes de entidades, clubes de serviços e comunidade em geral.

Convênio Siate

Ontem, 11, no gabinete do prefeito Sérgio Onofre, foi assinado documento que dispara a formalização do convênio entre o município e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). Além de formalizar a parceria que já existe entre o município e o Estado (Corpo de Bombeiros), o convênio visa também garantir obtenção de recursos como novas ambulâncias e equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento pré-hospitalar. Participaram também do ato o Cap. QOBM Wallacy Xavier de Souza de Araujo, o secretário de Saúde Moacir Paludetto Jr, o superintendente médico, Dr. Fernando Marques, o coordenador do SAMU Arapongas, Carlos Eduardo Arruda, o Major QOBM Élcio José de Meira, o Subcomandante do 11° Grupamento de Bombeiros, Subtenente Martins.

Siga o TNOnline no Google News