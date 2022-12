Controle de Endemias faz balanço e reitera ações de combate à dengue

Da Redação

A apresentação foi feita pelo coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini

Nesta quarta-feira, 14, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Controle de Endemias de Arapongas, apresentou um balanço sobre os serviços executados em 2022. O ato aconteceu na Câmara Municipal, contando com a presença do prefeito Sérgio Onofre, vice-prefeito, Jair Milani, presidente da Câmara, Rubens Franzin Manoel e demais vereadores, além de secretários municipais.

A apresentação foi feita pelo coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini. “ Mesmo com um cenário complicado em diversas cidades, temos conseguido manter o controle em Arapongas. Contudo, é importante sempre redobramos a atenção e ações práticas para evitarmos números alarmantes. Especialmente nos meses de janeiro e fevereiro – que tendem a ser períodos de umidade e calor”, falou.

LIRA

Foram apresentados dados do Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa) - método simplificado para obtenção rápida de indicadores e que, permite conhecer a distribuição do vetor Aedes Aegypti. De 03 a 07 de janeiro, 2.131 imóveis foram pesquisados; incluindo os distritos de Aricanduva e Campinho.

Neste período, o índice em Arapongas foi de 1,1%; no Campinho foi de 4,0%; e em Aricanduva de 1,4%. O segundo LIRAa aconteceu de 04 a 08 de julho – com índice em Arapongas de 0,6%; Campinho 3,9%; e Aricanduva 0,8%. O terceiro LIRAa do ano, obteve média geral de 0,5% em Arapongas; 1,1% no Campinho (médio risco) e 0,0% em Aricanduva (baixo risco). O Ministério da Saúde preconiza que: índices de 0 a 0,99% (baixo risco)/ 1,0% a 3,99% (médio risco) e acima de 4,0% (alto risco). Os dados mostram também o registro de 128.524 imóveis tratados, 608 notificações aplicadas, 126 bloqueios,1.408 visitas em pontos estratégicos, além de 1.108 supervisões.

PREVENÇÃO

As instalações das chamadas “ovitampas” - espécie de armadilha para capturar os ovos do mosquito Aedes aegypti, tiveram êxito. Em sete semanas, 3.192 ovos foram capturados e direcionados para a eliminação. As ovitrampas foram implantas em diversas regiões de Arapongas; usando como critério de escolha os pontos com maior número de pessoas infectadas pela dengue. Sendo eles: Vila Araponguinha; Conjunto Águias; Conjunto Flamingos; San Raphael I e II. Além disso, ao longo do ano, o Controle de Endemias desenvolveu aplicações de UBV Costal, palestras educativas nas Escolas, palestras em CMEI’s, Feira da Saúde, atividades em empresas, mutirões, I Encontro Regional Antivetorial, captura de animais peçonhentos e descontaminações.

