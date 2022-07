Controle de Endemias confirma 18 novos casos de dengue em Arapongas

A Secretaria de Saúde informa que nos dias 01, 02 e 03 de agosto será realizado o primeiro Encontro Regional Antivetorial; entenda

Da Redação

Atualização: 27 de julho, 2022, às 16:33

fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas

Segundo o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, o município segue com as ações de combate e conscientização