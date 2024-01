Contribuintes de Arapongas vão receber guias do IPTU via Correios

A Prefeitura de Arapongas, no norte do Paraná, informou nesta terça-feira (9) que as guias para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2024 já estão sendo entregues aos contribuintes via Correios. De acordo com a administração municipal, as guias do Alvará de Licença e do Imposto Sobre Serviços (ISS) também estão sendo enviados.

Conforme o Departamento de Tributação, a novidade é que neste ano as guias chegarão em novo formato às residências dos araponguenses, o de mala direta – um folheto dobrado com serrilhado na lateral e impressão em preto e branco. O novo modelo substitui os antigos carnês e traz economia ao município.

"Em 2024, contratamos os serviços de e-Carta dos Correios, aquele que vai todas as parcelas em folhas dobradas. Com isso, economizamos quase R$ 80 mil. É uma forma ágil, simples e também mais econômica, mas com o mesmo propósito", afirma o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre.

Juliano Rampinelli Beraldo, secretário Municipal de Finanças, afirma que vários outros municípios do Paraná estão optando pelo sistema de mala direta a fim de ganhar em agilidade e em economia de recursos.

Pagamento

O IPTU 2024 poderá ser pago à vista, com 10% de desconto, e prazo final de pagamento no dia 20 de fevereiro. Quem preferir, poderá também optar pelo pagamento em até 10 parcelas mensais, sem desconto, sendo que a primeira parcela tem vencimento no dia 10 de março. Ainda conforme a Prefeitura, muitos contribuintes já estão fazendo o pagamento.

Investimento

Juntamente com a mala direta do IPTU, a Prefeitura de Arapongas está enviando aos contribuintes um folder com as fotos de várias obras e programas municipais em funcionamento, mostrando onde estão sendo investidos os recursos dos impostos. O folder também tem um QR-Code através do qual o contribuinte pode acessar o catálogo completo com as obras municipais.

