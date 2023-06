Consumidores da Megafeira 2023 de Arapongas terão transporte gratuito

Numa parceria inédita, Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia) e Transporte Urbano Arapongas (Tua) vão oferecer transporte gratuito integrado para a MegaFeira Queima de Estoque 2023, que acontece de 07 a 11 de junho, no Pavilhão de Exposições Expoara. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Arapongas.

“Durante vários anos, a Acia disponibilizou vans para os consumidores. Mas percebemos que o volume de passageiros foi caindo”, diz Anderson Molina. Agora, com a Tua, o presidente da Acia acredita que o benefício do transporte grátis terá mais capilaridade. E assim voltará a ser atrativo para a população.

“Queremos democratizar o acesso à MegaFeira, oferecendo a uma ampla parcela da população a chance de aproveitar os descontos de até 70% da maior queima de estoque do Paraná”, comenta Anderson Molina.

Pelo novo modelo, o consumidor usará um ônibus de linha do transporte coletivo para ir de qualquer região da cidade até Terminal Urbano. Ali, pegará o transporte exclusivo para o Expoara.

O usuário não terá de pagar passagem em nenhum trecho. Isso porque o voucher disponibilizado pela Acia, tanto na ida quanto na volta, garante a integração.

“A Tua vai orientar os motoristas a liberar o ingresso dos consumidores que portarem o voucher carimbado e chancelado pela Acia”, diz Anderson Molina. “Esse voucher fará a conexão entre bairros, Terminal e Expoara.”

A ida e a volta do Expoara ocorrerá três vezes ao dia - exceto em 07 de junho, quando a MegaFeira começa às 18h. Portanto, o consumidor precisa se programar, ao pegar o ônibus perto de sua casa, para não perder a conexão (confira os horários no fim da matéria).

COMO GARANTIR O SEU TRANSPORTE GRATUITO

Os vouchers grátis estarão disponíveis na Acia (edifício Palácio da Indústria e Comércio, 1º andar), nos 02, 05 e 06 de junho, das 09h às 17h; e no dia 07, das 09h às 12h. “Caso você não consiga vir pessoalmente à Acia, peça para um vizinho ou parente dar uma passadinha aqui e retirar o seu voucher”, fala Anderson Molina.

Lembrando: esses vouchers só podem ser usados para a MegaFeira Queima de Estoque 2023.

MEGAFEIRA 2023

Com 160 estandes e expositores de diversos ramos do comércio, a MegaFeira de Arapongas inicia sua 23ª edição na quarta-feira da próxima semana (07/06). Até domingo 11 de junho, o consumidor encontrará no Expoara milhares de produtos com descontos de até 70%.

Na abertura, em 07 de junho, a MegaFeira funciona das 18h às 22h. Dias 08 (feriado de Corpus Christi), 09 e 10 de junho, o evento atende ao público das 10h às 22h. E no dia 11 de junho, o Expoara recebe os consumidores das 10h às 20h.

Além de promoções imperdíveis, o visitante encontrará workshops gratuitos de Maquiagem, Decoração de Interiores e Moda e Estilo. Quem participar destes workshops concorrerá a prêmios incríveis.

O visitante aproveita a variedade e o distinto sabor das melhores cozinhas do mundo. Pratos italianos, espanhóis, japoneses, turcos, aliados ao gostinho que só a comida brasileira tem. Tudo isso adoçado com aquele cremoso chope Brahma. Na MegaFeira 2023, resistir à gula será um tremendo pecado.

Já a garotada faz a festa nos brinquedos superdivertidos do Espaço Criança e nos jogos de realidade virtual e simulação do Espaço Gamer.

Realizada pela Acia, a MegaFeira 2023 tem patrocínio da Associação Comercial do Paraná (ACP), Sicoob Horizonte, Fomento Paraná e Sanepar. Conta com apoio da Prefeitura de Arapongas e Governo do Paraná.

HORÁRIO TRANSPORTE GRATUITO PARA A MEGAFEIRA

Para retirar o seu voucher, basta compareceraté a Acia – localizada no edifício Palácio da Indústria e Comércio, primeiro andar. Dias 02, 05 e 06 de junho, das 09h às 17h. Dia 07 de junho, das 09h às 12h.

DIA 07/06 (QUARTA-FEIRA)

Saída do Terminal: 19h30

Retorno do Expoara: 21h30

DIA 08/06 (QUINTA-FEIRA)

Saída do Terminal: 10h

Retorno do Expoara: 12h

Saída do Terminal: 14h

Retorno do Expoara: 16h30

Saída do Terminal: 17h30

Retorno do Expoara: 19h30

DIA 09/06 (SEXTA-FEIRA)

Saída do Terminal: 10h

Retorno do Expoara: 12h

Saída do Terminal: 14h

Retorno do Expoara: 16h30

Saída do Terminal: 19h00

Retorno do Expoara: 21h30

DIA 10/06 (SÁBADO)

Saída do Terminal: 10h

Retorno do Expoara: 12h

Saída do Terminal: 14h

Retorno do Expoara: 16h30

Saída do Terminal: 17h30

Retorno do Expoara: 19h30

DIA 11/06 (DOMINGO)

Saída do Terminal: 10h

Retorno do Expoara: 12h

Saída do Terminal: 14h

Retorno do Expoara: 16h30

Saída do Terminal: 17h30

Retorno do Expoara: 19h30

