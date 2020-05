Consultas ao SCPC recuam 4,6% em Arapongas no Dia das Mães

As consultas ao SCPC feitas pelo comércio de Arapongas recuaram 4,6% neste Dia das Mães, em comparação à mesma época do ano passado. De 4 a 09 de maio de 2020, o comércio local fez 2.142 análises de crédito. De 06 a 11 de maio de 2019, houve 2.359 consultas. Se considerarmos apenas as dez empresas que mais consultaram o SCPC no comparativo ano a ano, há um empate técnico (-0,7%): 1403 em 2019 contra 1.394 em 2020. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia).

“Por tudo que estamos enfrentando, esse resultado precisa ser muito comemorado”, diz a presidente da Acia", Evelyse Segura. Alguns estudos divulgados na semana passada indicavam que o Dia das Mães amargaria no Paraná queda de até 40%.

“Ainda bem que em Arapongas, e espero muito que também em todo o Estado, esse cenário não se confirmou”, Evelyse comemora. “Devemos lutar para que o comércio local continue forte, pois será essencial para a retomada da economia no pós-pandemia.”

Evelyse diz acreditar que a campanha da Acia e Sebrae pedindo para as pessoas comprarem no comércio local ajudou bastante as vendas. “As pessoas entenderam toda a hostilidade do cenário que estamos enfrentando”, ela diz. Para o Dia dos Namorados, a mensagem terá o mesmo apelo. “Se você for presentear alguém no Dia dos Namorados, por favor, escolha como opção número 1 o comércio de Arapongas”, solicita Evelyse Segura, presidente da Acia.