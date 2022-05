Construção do bloco de radioterapia do Honpar é liberada

Da Redação

Nesta sexta-feira (20), foi formalizada pelo prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, a liberação do alvará de construção do novo bloco para tratamento de radioterapia do Hospital Norte Paranaense (Honpar).

O ato contou com a presença do presidente do hospital, Umberto Tolari. “Este é um projeto do Ministério da Saúde. Algo que ficou suspenso por dois anos e meio, e que agora foi retomado. O projeto para a construção deste importante bloco já foi aprovado junto ao Ministério da Saúde e também pelo Governo do Estado. Hoje demos o último passo antes do início das obras, que foi por parte do município, com a liberação do alvará de construção”, explicou Tolari.



Onofre comemorou o importante passo para a implantação de bloco específico para o tratamento, tendo em vista que os pacientes precisam se deslocar para outras cidades para o recebimento da radioterapia. “Um dia especial para Arapongas. Uma luta de anos do Honpar para a construção e implantação da radioterapia. A quimioterapia já é realizada pela Honpar, mas os pacientes que necessitavam da radioterapia precisavam se descolar para outras cidades. Isso irá ampliar e fortalecer o acesso. Pacientes de Arapongas e demais cidades poderão iniciar o tratamento contra o câncer aqui, e finalizá-lo por completo em nossa cidade”, salientou.

O bloco voltado para o tratamento oncológico em radioterapia será construído junto ao novo Pronto-Socorro do Honpar, obra que vem sendo executada às margens da PR-444.

O novo espaço de radioterapia contará com acessibilidade e capacidade para atender cerca de 80 pacientes por dia, além de estar interligado ao bloco de oncologia e quimioterapia. A previsão é que dentro de um ano o espaço seja entregue.



O Honpar atende mensalmente na área oncológica, em todas as especialidades, cerca de 1.300 pacientes ao mês. Com a implantação do tratamento de radioterapia, a capacidade de atendimento pode aumentar em torno de 40%.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.