Consórcio intermunicipal definem cronograma de obras

Da Redação

O prefeito Sérgio Onofre e os demais prefeitos do consórcio, durante reunião em Rolândia

Prefeitos dos municípios que integram o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional Bacia do Cafezal (Cidrebac) se reuniram na última sexta-feira (08) em Rolândia. O Cidrebac reúne Rolândia, Londrina, Cambé e Arapongas e tem como intuito promover a melhoria nas estradas rurais, buscando o desenvolvimento sustentável e integrado os territórios que abrangem os municípios componentes.

A reunião aconteceu no gabinete do prefeito de Rolândia, Ailton Maistro, que recebeu o diretor do Consórcio, Silvio Damasceno, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, o vice-prefeito de Londrina, João Mendonça e assessores do consórcio e das prefeituras para discutir o cronograma das atividades que visam melhorar as estradas rurais.

O consórcio dispõe de caminhão basculante, caminhão comboio, escavadeira hidráulica, pá-carregadeira, rolo compactador e trator de esteira para realizar melhorias nas estradas rurais. Devido ao período chuvoso nesses primeiros meses do ano, em várias regiões as estradas sofreram danos e precisam de reparos urgentes para garantir a movimentação das famílias que vivem no campo e o escoamento da produção agrícola.