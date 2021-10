Da Redação

Conselho Tutelar realiza ação para celebrar Dia das Crianças

Na manhã desta sexta-feira (08), o prefeito de Arapongas Sérgio Onofre, participou de um café da manhã comemorativo na sede do Conselho Tutelar.

A ação foi em celebração ao Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, e também em apoio ao movimento Outubro Rosa. O aniversário de Arapongas, a ser celebrado no próximo dia 10, também foi mencionado durante o ato.

“São datas importantes e, nós não poderíamos deixar de celebrar. Uma homenagem para as crianças que atendemos diariamente aqui no Conselho Tutelar. Além de celebrarmos também os 74 anos de Arapongas e apoio na Campanha Outubro Rosa”, disse a conselheira tutelar, Heloísa Hollandini.

Na mesma oportunidade, Onofre ajudou na entrega de lembrancinhas para as crianças atendidas pelo Conselho Tutelar. “Um gesto simples, mas que faz toda a diferença para essas crianças”, pontuou. Participaram também os vereadores Márcio Nicknig, Marilsa Staub e Major Arduim.

Semas

A Secretaria Municipal de Assistência Social, com apoio dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos também realizou uma comemoração ao dia das crianças. Um almoço foi servido na Escola do Trabalho, CEMAF e PROER, além de outras atividades recreativas.

Segundo a secretária da pasta, Ismailda Ferreira de Lima da Silva, uma maneira singela de comemorar a data tão especial. “ Foi a nossa forma de celebrar o dia das crianças, tendo um momento carinhoso e descontraído. As crianças atendidas em nossos serviços merecem toda essa dedicação”, disse.

fonte: Prefeitura de Arapongas

No último dia 13 de setembro, a Semas retomou os atendimentos presenciais dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para as crianças, como o CEMAF, Escola do Trabalho e PROER, e também para os idosos – Centro de Convivência do Idoso (CCI) Tia Su; Centro de Convivência do Idoso (CCI) Feliz Idade e Centro de Convivência do Idoso (CCI) Antonieta Zampaollo.

Desde o ano passado as atividades estavam suspensas devido à pandemia da Covid-19. O retorno foi feito seguindo todas as recomendações sanitárias de combate e prevenção ao coronavírus. “ Agradeço também todos os nossos funcionários. A pandemia trouxe diversos momentos atípicos e desafiadores, mas com garra e segurança temos seguido o nosso trabalho”, terminou Ismailda.