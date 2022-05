Conselho Tutelar promove Pit stop de conscientização

Da Redação

Dando continuidade nas ações do Projeto “Criança Preservada”, o Conselho Tutelar de Arapongas promoveu, na tarde desta quarta-feira (18), um Pit Stop de conscientização contra o abuso e exploração sexual infantil na Rua Pombas, centro da cidade.

Antecedendo o ato, um café foi servido para as autoridades, além das equipes que integram o Projeto, na sede do Conselho Tutelar. Na oportunidade, a população recebeu panfletos de orientação sobre o tema e canais para denúncia. “Queremos que a população conheça de fato o nosso trabalho. Somos a linha de frente nos casos que envolvem nossas crianças e adolescentes. A demanda nos casos de violência contra crianças e adolescentes tem aumentado. Por isso, o envolvimento do poder público, Forças de Segurança e demais órgãos se faz necessário”, explicou a conselheira tutelar, Eliane Girassol.

Nesta quarta-feira (18), data que marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Prefeitura Municipal de Arapongas lançou o projeto “Criança Preservada”, um amplo trabalho voltado à identificação e prevenção do abuso sexual infantil no município.

As ações integradas envolvem as Secretarias de Segurança Pública e Trânsito, Educação, Cultura, Assistência Social, além da Polícia Civil, Polícia Militar, Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, Guarda Municipal e o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes – CMDCA.



Em casos de situações de violência contra crianças de adolescentes, denuncie:

190 Polícia Militar | 153 Guarda Municipal (43) 3278-2209 WatsApp denúncias Delegacia da Mulher/violência sexual infantil (43) 3902 1159 Conselho Tutelar | Plantão: (43) 9 8806 0832 Disk 100 Disk denúncia do Governo Federal.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.