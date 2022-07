Confusão em família: homem é agredido a golpes de facão em Arapongas

Da Redação

Uma confusão generalizada entre ex-parentes terminou com um homem agredido a golpes de facão, no bairro Jardim Bela Vista, em Arapongas, no final da tarde deste domingo,10. Ele precisou de atendimento médico. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Segundo o relatório da PM, uma mulher foi até a casa do seu ex-genro para deixar seu neto, e teve uma discussão com homem por um motivo fútil. Ela relatou que ele chegou a agredi-la pegando em seu pescoço.

A mulher foi embora, para evitar mais confusão, e contou para sua filha o acontecido. A filha, por sua vez, ligou para o padrasto e contou sobre a agressão. O padrasto ficou nervoso e foi até a casa de ex-genro agressor, para tirar satisfação. No local, os dois começaram a discutir e entraram em luta corporal.

O pai do ex-genro interveio na situação, pegou um facão e deu um golpe na cabeça, outro no queixo e outro na orelha do homem, causando uma lesão grave no padrasto, que conseguiu sair do local e foi socorrido pelo vizinho.

Depois de toda a confusão, a equipe policial colheu as informações dos fatos e orientou a vítima, que ficou em observação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Equipes realizaram patrulhamento para localizar o autor dos golpes de facão, mas ele não foi encontrado.

