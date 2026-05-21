Confronto com a Polícia Rodoviária Estadual termina com dois mortos em Aricanduva
Ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (21). Área foi isolada para o trabalho da perícia e a identificação das vítimas
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Dois homens morreram no final da tarde desta quinta-feira (21) após um confronto armado com policiais da Rotam do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), na BR-369, o distrito de Aricanduva, em Arapongas (PR). Entre os mortos está um foragido da Comarca de Cornélio Procópio, apontado como participante de uma guerra do tráfico de drogas naquela região.
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A operação que resultou nas mortes foi desencadeada a partir de informações de inteligência compartilhadas entre a 2ª Companhia da PM de Londrina e o BPRv. As forças de segurança monitoravam um veículo, um Volksvagem Golf com placas de Apucarana, conduzido pelo suspeito que estava acompanhado por um passageiro. O homem era procurado após escapar da terceira fase de uma operação deflagrada nesta semana.
Segundo o capitão Vinícius Rodrigues, da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o suspeito não havia sido localizado em seu endereço durante as buscas recentes, mas seguiu sendo rastreado. Quando o carro foi detectado trafegando nesta quinta-feira (21), uma equipe tática foi acionada para realizar o cerco no trecho em frente à entrada da Colônia Esperança, em Arapongas. "E aqui na BR-369, na aproximação, foi iniciado todo o procedimento protocolar de abordagem, dadas as ordens de parada, e no momento da parada e desembarque da equipe, houve então um confronto armado que culminou nos dois óbitos", detalhou o capitão.
O alvo principal da abordagem policial possuía um histórico criminal considerado de alta periculosidade. Além do tráfico de drogas, a polícia aponta a ligação dele com o recente aumento de violência na sua cidade de origem.
"A operação em Cornélio Procópio tinha como foco o tráfico de drogas, mas também sabemos que o município teve um aumento do índice de homicídios envolvendo uma possível guerra devido ao tráfico de drogas. E, e no qual o mesmo tem envolvimento", destacou o capitão Rodrigues.
A Polícia Científica foi acionada para iniciar os trabalhos periciais no local do tiroteio. Com a dupla, as equipes táticas encontraram duas armas de fogo. "São duas armas de fogo, uma pistola e um revólver, eh, que estava de posse de ambos, vão ser apreendidas e levadas à delegacia de Arapongas", confirmou o porta-voz da corporação.
Sobre o veículo utilizado pelos suspeitos, não há registro de furto ou roubo. O automóvel possui placas de Apucarana, o que pode indicar a rota de fuga ou o esconderijo do homem que estava foragido.
"O veículo é de propriedade de alguém que reside em Apucarana. Nós não sabemos ainda, mas provavelmente é a cidade que ele estava ficando considerando a, a sua condição de foragido", concluiu o capitão.
O segundo ocupante do carro não foi identificado até o momento. O caso será investigado pela Polícia Civil de Arapongas.