Confraria Literária incentiva o gosto pela leitura em Arapongas; saiba

A paixão por livros fez com que as amigas Elaine Cristina Pinheiro e Noêmia Francisca de Souza Marques criassem um clube da Leitura. Atualmente, chamado de Confraria Literária “Mentes Livres”, a dupla promove gratuitamente o encontro de pessoas que também partilham do mesmo gosto, ou que, querem iniciar a prática da leitura.

O projeto já é desenvolvido há três anos, e era chamado “Clube de Leitura Lendo Mulheres Arapongas”; voltado apenas para mulheres e as leituras eram todas de livros escritos por mulheres. Em 2023, o clube foi ampliado e, pretende atender toda a comunidade.

Encontros

As reuniões acontecem sempre no último sábado de cada mês, em uma cafeteria, sempre às 15h00.

“O objetivo é que todos possam ler o mesmo livro e, discutir nesse dia suas impressões. Nada acadêmico. É algo simples, partilhar leitura. Lembrando não tem custo. Nós temos um grupo de WhatsApp onde passamos todas as informações”, afirma Elaine.

